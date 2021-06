Calciomercato – Kaio Jorge, ecco chi è il talento che piace a Milan e Napoli

Mezza Europa tiene d'occhio Kaio Jorge, ma Milan e Napoli sembrano essere i due club più interessati: conosciamo meglio il giocatore.

Riccardo Varotto

Il calciomercato di Milan e Napoli in vista della prossima stagione prosegue e le due società hanno messo nel mirino Kaio Jorge. Il 19enne brasiliano gioca in patria e ha una clausola rescissoria di 50 milioni. Ha però il contratto in scadenza a fine 2021. Questo significa che, con una buona offerta, il Santos potrebbe lasciarlo partire.

Kaio Jorge è un centravanti molto agile di piede destro che ha già messo in bacheca un Mondiale Under 17 con il Brasile nel 2019. All'epoca è riuscito anche ad essere il capocannoniere della competizione con 5 gol, aggiudicandosi la scarpa di bronzo. Nell'ultima stagione ha segnato 6 gol in 22 partite, mentre in quella 2019-2020 vanta 9 reti in 48 apparizioni. Dobbiamo sempre tenere a mente che parliamo di un giocatore classe 2002. Parliamo di un predestinato: l'anno scorso ha segnato la prima doppietta in Copa Libertadores contro il Gremio, segnando il primo dei due gol addirittura dopo soli 11 secondi.

Al Santos lo chiamavano "il fulmine": questo perché ci mise solo 300 secondi a dimostrare tutte le sue qualità al club Alvinegro. Il padre, che non ha mai avuto dubbi sulle qualità del figlio, racconta: "Temevano che si infortunasse, così stopparono l’allenamento e lo fecero andare in ufficio per tesserarlo". Kaio Jorge sin dalla tenera età avrebbe voluto diventare un calciatore e ha promesso al padre che il suo nome sarebbe finito sulle mura di Villa Belmiro, in compagnia di altri nomi altisonanti come Neymar, Pelè, Rodrygo e Robinho. Magari è ancora presto per capire se riuscirà a raggiungere il livello dei giocatori sopracitati, ma la strada intrapresa sembrerebbe essere quella giusta.

Kaio Jorge interessa a parecchie squadre in giro per il mondo, ma i due club maggiormente interessati in Serie A sembrano essere Milan e Napoli. I rossoneri sono alla ricerca di una punta giovane da far crescere alle spalle di ZlatanIbrahimovic, mentre i partenopei cercano un vice di VictorOsimhen. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz