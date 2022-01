Calciomercato Juventus – Fatta per Vlahovic! Ecco cifre e dettagli

Dusan Vlahovic sarà il colpo finale del calciomercato invernale della Juventus. Trovato un accordo con la Fiorentina: operazione milionaria

Secondo quanto riferito dal sito web di 'SportMediaset', è fatta per il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. Il bomber serbo, classe 2000, autore di 20 gol e 4 assist in 24 gare tra Serie A e Coppa Italia finora con i viola, approderà in bianconero per 65 milioni di euro più 10 di bonus. Al giocatore un contratto di fino al 30 giugno 2026 da 7 milioni di euro netti a stagione. Assalto a Theo: in cambio un grande bomber? Le ultime news di mercato >>>