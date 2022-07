Calciomercato Juventus, UFFICIALE Di Maria: il comunicato

Angel Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo, in un comunicato sul proprio sito, lo stesso club bianconero

Angel Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus . Ad annunciarlo, in un comunicato sul proprio sito, lo stesso club bianconero.

"Lui è un giocatore che non ha quasi bisogno di essere descritto. Un fuoriclasse dell’attacco, capace di segnare gol eccezionali, ma anche di far muovere un intero reparto, mandando spesso in porta i compagni.