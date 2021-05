Calciomercato Juventus – Ufficiale: Allegri nuovo tecnico bianconero

Ufficiale il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero

Ora è ufficiale. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Ecco il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale bianconero: "Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due Finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa".