Calciomercato Juventus – Torna di moda Emerson Palmieri

Ultime Mercato Juventus: Emerson Palmieri a gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus continua ad affrontare una fase di riprogrammazione. Tutto insieme non si può fare ed è per questo che nel corso dell’ultima sessione di mercato non è stato fatto, ovviamente, tutto ciò che sarebbe servito. Il mercato post Coronavirus e la difficoltà di cedere qualche esubero non hanno aiutato. Sono stati individuati alcuni profili considerati prioritari e si è puntato a quelli, senza pensare al resto. Che potrebbe però tornare di moda a gennaio.

Da un attaccante a un centrocampista, passando però per l’esterno sinistro come lacuna maggiore. Senza Alex Sandro, la situazione non è tranquilla. Non ci sono vere e proprie alternative e quindi potrebbe tornare nel mirino Emerson Palmieri, per il quale si può fare un tentativo a gennaio.

È un pallino di Fabio Paratici già da diversi anni, lo ha inseguito a lungo e stavolta sembra intenzionato ad affondare il colpo. Secondo calciomercato.com, infatti, la Juve potrebbe approfittare del fatto che non sta giocando molto nel Chelsea e non vuole rischiare di perdere l’Europeo. I bianconeri sarebbero pronti a offrire 18 milioni di diritto di riscatto dopo sei mesi di prestito per il classe 1994, sul quale comunque ci sono anche altri club…

SERGIO RAMOS AL MILAN? LE ULTIME >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>