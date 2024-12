Calciomercato Juventus – Due cessioni eccellenti per arrivare a Tonali

Calciomercato Juventus - Tentativo per Tonali a gennaio! — Per arrivare a Tonali, ha scritto il quotidiano romano, servirebbero almeno 55 milioni di euro. Poco meno, dunque, della cifra che le 'Magpies' spesero, nell'estate 2023, per acquistare il simbolo del milanismo dal club di RedBird. La Juventus, questa l'intenzione, reperirebbe le risorse economiche necessarie attraverso due cessioni eccellenti. Nella fattispecie, quelle di Nicolò Fagioli (15-20 milioni di euro) e, addirittura, Kenan Yıldız (35-40).

La triangolazione, ha evidenziato il 'Corriere dello Sport', è apparentemente complicata, ma non si possono escludere colpi di scena. Thiago Motta, allenatore della Juve, chiede una mezzala dinamica e di personalità come Tonali, oltre che un difensore (per i bianconeri, si riparla di Milan Škriniar del PSG).

Per lui, verrebbe ceduto Yıldız: questioni economiche e tattiche — Perché la Juventus sacrificherebbe Yıldız per il centrocampista della Nazionale Italiana? Per una serie di motivi: appeal internazionale, enorme plusvalenza che garantirebbe l’operazione, e per ragioni strettamente di campo. Con Francisco Conceição, Nico González, Timothy Weah, Samuel Mbangula e Vasilije Adžić nella batteria di esterni offensivi la Juve è a posto.

L'arrivo di Tonali alla Juventus nel calciomercato invernale, poi, consentirebbe a Motta di utilizzare Teun Koopmeiners, fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti estiva che soltanto adesso inizia ad entrare in forma, da interno in un centrocampo a tre, la stessa posizione che l'olandese copriva di solito nell'Atalanta.