Calciomercato Juventus – Svolta nel futuro di Cristiano Ronaldo: le ultime

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Resterà alla Juventus o cambierà squadra in questa sessione di calciomercato? Ecco la situazione

Il futuro di Cristiano Ronaldo è una questione che tiene in scacco la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022 e nelle scorse settimane si è parlato molto di una sua possibile partenza. Ma sembrano esserci importanti novità ...