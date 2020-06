Calciomercato Juventus – Scambio Arthur-Pjanic? La situazione

MERCATO JUVENTUS – Novità da Nicolò Schira sullo scambio Arthur-Pjanic tra Barcellona e Juve. Le richieste economiche degli spagnoli e il contratto per il brasiliano. Si tratterebbe di uno scambio atto a rinforzare entrambe le squadre, più per volontà di Pjanic di lasciare i bianconeri, che di Arthur di giocare nel club torinese.

Il Barcellona chiede 15 milioni di euro in cambio di Arthur. Il brasiliano non sarebbe così entusiasta di venire a giocare nella Juventus, ma si prova a far leva sull’aspetto economico: proposta di un quinquennale a 5,2 milioni di euro. Il Barcellona inoltre avrebbe trovato l’accordo con Pjanic per un contratto fino al 2024.

