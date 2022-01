Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala, pronta un’offerta al ribasso

Le ultime news sul calciomercato della Juventus: Paulo Dybala andrà in scadenza di contratto il 30 giugno. Quanto offriranno i bianconeri?

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, parlando nelle scorse ore ha evidenziato come, per il rinnovo di Dybala, l'appuntamento sia previsto per il prossimo mese di febbraio. Ma anche come, nel frattempo, la 'Joya' dovrà guadagnarsi sul campo il nuovo accordo con il club di Corso Galileo Ferraris.