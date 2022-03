Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala, nulla di fatto: sarà addio / News

Ormai sembrano non esserci più dubbi: Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione. Le ultime dopo il summit tra entourage e società

Nella mattinata di oggi è andato in scena un incontro tra l'entourage di Paulo Dybala e la Juventus. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' i colloqui sono durati circa due ore, ma non si è giunti a nessun accordo tra le parti. L'argentino, infatti, lascerà il club bianconero a parametro zero a fine stagione. I termini della proposta erano i seguenti: offerta di ingaggio più basso rispetto a quello attuale per Dybala, con diversi bonus aggiuntivi che avrebbero fatto guadagnare all'attuale numero 10 uno stipendio anche maggiore. Nulla di fatto: la decisione è stata ormai presa, con l'acquisto a gennaio di Dusan Vlahovic che ha influito molto sulla trattativa. A questo punto si scatenerà un'asta europea per Dybala? Situazione in aggiornamento.