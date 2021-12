Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala, accordo totale: cifre e dettagli

Il rapporto tra la Juventus e Paulo Dybala è destinato è destinato a continuare. Tutto fatto per il rinnovo dell'argentino: ecco i dettagli

Paulo Dybala e la Juventus, un rapporto che continuerà fino al 30 giugno 2026. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' l'agente dell'argentino è a Torino per sistemare gli ultimi dettagli di un accordo ormai raggiunto. Il numero 10 bianconero andrà a guadagnare 8 milioni di euro netti più 2 di bonus. Ma non è tutto. Questo tipo di accordo sarà valido fino al 30 giugno 2023. Dopo questa data se Dybala dovesse raggiungere tutti i bonus di squadra e personali inseriti nel contratto, il suo stipendio, che sarà considerato valido fino alla scadenza, salirebbe a 10 milioni netti. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Leao può sorprendere, tre nomi per la difesa per sostituire Kjaer