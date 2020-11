Calciomercato Juventus – PSG, Leonardo apre a Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo verso il PSG?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, può giocare nel PSG l’anno prossimo? Nel mercato tutto è possibile. Questa, in pratica, la risposta che Leonardo, direttore sportivo del club transalpino, ha fornito ai tifosi parigini in un ‘Q & A‘ su ‘Twitter‘.

Cristiano Ronaldo, classe 1985, autore finora di 71 gol in 94 gare ufficiali disputate con la Juventus in poco più di due stagioni, potrebbe, dunque, finire la sua carriera in Francia, nel ricchissimo PSG del Presidente qatariota Nasser Al-Khelaïfi. Leonardo, ex dirigente del Milan, non ha voluto frustrare sogni ed ambizioni dei sostenitori francesi.

Possibile, dunque, vedere CR7 al fianco di Neymar e Kylian Mbappé?” E’ normale che Cristiano Ronaldo sia associato al PSG perché il PSG fa parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo. Anche se la situazione è complicata per tutti, il mercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione“, ha detto Leonardo.

Il quale, poi, sul tema ha concluso: "A volte succedono cose straordinarie. Ma non è stato così durante l'ultimo mercato". Non resta che metterci quindi comodi e vedere se, a giugno, il PSG ci proverà davvero per il fuoriclasse lusitano.