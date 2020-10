Calciomercato Juventus – Pogba si allontana: vuole un altro club

Notizie Mercato Juve: Pogba vuole il Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il prossimo mercato si prepara ad aver un grande protagonista: Paul Pogba. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Manchester United e al momento il rinnovo sembra lontano. Ciò significa che se i Red Devils non vorranno perderlo a zero saranno costretti ad ascoltare offerte a gennaio. Siccome però in Premier League non si fanno sconti neanche in queste circostanze, la richiesta resta di almeno 80 milioni. Cifra troppo alta, che lascia pensare a un addio a zero.

Come noto, la Juventus ha più volte pensato di riportarlo in bianconero e sicuramente farà un altro tentativo sia a gennaio che, eventualmente, la prossima estate. Non dimentichiamo, comunque, che Pogba sarà libero di accordarsi a zero già a febbraio. Occhio però anche al forte interesse di Paris Saint-Germain e Real Madrid. Quest’ultima pare la soluzione più probabile. I Blancos non hanno speso niente nell’ultima sessione e un altro colpo a zero sembra alla portata.

Inoltre, Pogba dal ritiro della Francia non ha usato mezzi termini per far capire che gli piacerebbe tantissimo giocare nel Real Madrid: “Tutti sognano di giocare nel Real Madrid, anche per me sarebbe un sogno. Al momento sono al ManUnited e lo amo, farò di tutto per lasciarlo al posto che merita”. Pochi dubbi però: sarà addio e la prima scelta è la Casa Blanca.

