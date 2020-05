Calciomercato Juventus – Pogba gratis? La strategia bianconera | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – In vista della prossima stagione, con la sempre più probabile cessione di Miralem Pjanić al Barcellona, la Juventus vorrebbe rinforzare il proprio centrocampo con Paul Pogba, classe 1993, colosso francese del Manchester United che ha già indossato, con assoluto profitto, la maglia bianconera dal 2012 al 2016.

L’ostacolo principale nel felice esito della trattativa tra la Juventus e Pogba, ha sottolineato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è rappresentato dall’elevato ingaggio che Pogba, attualmente, percepisce in Inghilterra: ben 12 milioni di euro netti a stagione, decisamente troppi per le casse del club di Corso Galileo Ferraris. Uno stipendio di 20 milioni lordi, infatti, non può essere sopportato dalla ‘Vecchia Signora‘.

In più, c’è da aggiungere come il Manchester United, per cedere Pogba, voglia ben 100 milioni di euro. Meno dei 150 chiesti un anno fa, è vero, ma pur sempre un’enormità se si considera che il contratto del numero 6 della squadra di Ole Gunnar Solskjaer scadrà il 30 giugno 2021. Adesso Mino Raiola, agente del calciatore, lavora sotto traccia per cercare di far abbassare tali richieste, mentre la Juventus, dal canto suo, punta ad inserire nell’operazione contropartite tecniche quali Adrien Rabiot o Douglas Costa per sborsare meno contanti.

Per l’ingaggio, in tal caso, si punterebbe ad una spalmatura dello stipendio su cinque anni. In casa bianconera, però, starebbe prendendo piede un’ipotesi clamorosa: aspettare l’estate 2021 per riportare Pogba a Torino a costo zero, esattamente come era avvenuto nell’estate 2012. Il ‘Polpo Paul‘ saprà essere così paziente da aspettare i bianconeri ancora un anno? O, magari, arriverà ad un accordo con i ‘Red Devils‘ per il rinnovo? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>