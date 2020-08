Calciomercato Juventus – Pirlo ha chiesto Locatelli: è lui l’obiettivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo la fallimentare stagione della Juventus, conclusa con una clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Lione e il conseguente esonero di Maurizio Sarri, ci si aspettano delle mini-rivoluzioni per i bianconeri. Una di queste potrebbe essere a centrocampo, uno dei reparti che peggio ha reso in questa stagione.

Nonostante gli acquisti di Rabiot e Ramsey venissero elogiati da più parti, obiettivamente sono risultati dei veri e propri fallimenti. Non all’altezza, almeno per ora, della Juve. Ora con l’arrivo di Pirlo, si cercano rinforzi anche low-cost, viste le grosse problematiche economiche che sta vivendo il bilancio bianconero. Si pensa a Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan che sta facendo vedere buone cose al Sassuolo.

L’ex Milan Locatelli sarebbe una specifica richiesta dell’altro ex Milan, ora allenatore, Andrea Pirlo. Questo è quanto riportano i colleghi di Tuttosport. È sempre più Locatelli il centrocampista individuato dalla Juve per rinforzare il reparto. Il valore di Locatelli è di almeno 20 milioni di euro, secondo le indiscrezioni che circolano. Ma i rapporti tra Juventus e Sassuolo sono parecchio positivi, dunque non è da escludere uno “sconto”. Vedremo se ci sarà o meno.

FINALI CHAMPIONS LEAGUE – BAYERN COME IL MILAN >>>