Calciomercato Juventus – Piace Hakimi. Il suo agente non chiude la porta

CALCIOMERCATO JUVENTUS – “Il contratto con il Real Madrid è sempre lo stesso, quello che abbiamo negoziato nel 2017 e che durerà fino al 2022. Dobbiamo aspettare. Dopo quest’emergenza, il coronavirus, ci siederemo con Real Madrid e Borussia Dortmund e parleremo”. Parole e musica dell’agente di Achraf Hakimi che, ai microfoni di ‘Marca’, ha parlato del futuro del suo assistito. Come riporta ‘calciomercato.com’, il giocatore interessa moltissimo alla Juventus per sistemare una fascia destra in cui molto spesso viene utilizzato l’adattato Cuadrado.

Il fatto che il suo procuratore non abbia escluso qualsiasi possibilità fa ben sperare la Juventus che, qualora Hakimi non dovesse accordarsi con il Real Madrid, preparerebbe immediatamente l’assalto. Intanto ci sono novità sul futuro di Alessio Romagnoli, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

