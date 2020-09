Calciomercato Juventus – Paratici al lavoro per prendere due attaccanti

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha le idee chiare sul da farsi sul mercato: urgono rinforzi in attacco. Sembrava che i bianconeri cercassero un centravanti, ma in realtà a quanto pare sono due gli obiettivi della Vecchia Signora in attacco. Un centravanti vero e proprio e una seconda punta, più di movimento e tecnica. Per il primo gruppo piacciono, come ormai ben noto, soprattutto Luis Suarez ed Edin Dzeko. Il primo, uruguaiano classe 1987, vorrebbe liberarsi a zero dal Barcellona, che però non vuole pagargli lo stipendio. Dunque potrebbero servire fino a 28 milioni per prenderlo. Il secondo, bosniaco classe 1986, è in uscita dalla Roma, che però vuole 10 milioni. Più indietro, in corsa anche Alvaro Morata (spagnolo classe 1992), ex Juve ora all’Atletico Madrid e valutato 36 milioni, ed Edinson Cavani, uruguaiano classe 1987 attualmente svincolato.

Per la seconda tipologia di attaccante, invece, si cerca qualcuno di giovani e di grande prospettiva. Piaceva Andrea Pinamonti, del Genoa, che però l’Inter sembra pronta a riportare a casa grazie al diritto di recompra a 20 milioni. Molto vicino a vestire, di nuovo, bianconero è invece Moise Kean. Il giovane classe 2000 non è esploso all’Everton, che lo aveva preso proprio dalla Juve appena un anno fa per 30 milioni. Già pronto a cambiare aria, era stato offerto anche al Milan. Alla fine dovrebbe tornare in bianconero. Pronta un’offerta di prestito biennale con diritto/obbligo di riscatto, ma gli inglesi non sono convinti. Servono 25 milioni per prenderlo. La sensazione è che alla fine un accordo si troverà.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>