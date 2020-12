Calciomercato Juventus – Ozil, possibile colpo a zero

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il mercato di gennaio potrebbe ancora una volta vedere la Juventus tra le squadre più attive. I bianconeri hanno in sospeso l’acquisto di un attaccante già dall’ultima sessione e nel corso del mercato invernale dovrebbero rimediare. Andrea Pirlo chiede a gran voce un nuovo rinforzo nel reparto offensivo e le opzioni sono molteplici, tra nomi vecchi e nuovi, ma anche vecchie conoscenze…

I bianconeri stanno infatti valutando il ritorno alla Juve di Simone Zaza, attaccante del Torino classe 1991. Un anno in bianconero a rendimento alterno, ma sarebbe una garanzia a costi contenuti. Ai granata potrebbero infatti bastare solo 6,5 milioni. Occhio alla concorrenza dell’Inter, sempre alla ricerca di un altro bomber. Il centravanti però non è l’unico rinforzo che si cerca in casa Juve: contatti molto fitti per Mesut Ozil, tedesco classe 1988 dell’Arsenal. Fuori dal progetto, ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe partire gratis. I bianconeri stanno seriamente pensandoci.

