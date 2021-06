Calciomercato Juventus – Offerta per Locatelli: cifre e dettagli dell’affare

Le ultime news sul calciomercato della Juventus: Manuel Locatelli, ex Milan e centrocampista dell'Italia, può finire in bianconero a breve

Daniele Triolo

La Juventus, in questo calciomercato estivo, vuole mettere a segno il colpo Manuel Locatelli per il centrocampo. L'ex giocatore del Milan è esploso in queste ultime stagioni con la maglia del Sassuolo. Ora si sta affermando anche agli Europei con la casacca azzurra della Nazionale Italiana. Ed i bianconeri non vogliono lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Gli ottimi rapporti che legano Juventus e Sassuolo potranno favorire il buon esito dell'operazione Locatelli. La 'Vecchia Signora', nelle scorse ore, ha fatto intendere ai neroverdi di essere pronta a sborsare 30 milioni di euro più una contropartita tecnica per prendere il centrocampista originario di Lecco.

La contropartita nell'affare di calciomercato Locatelli-Juventus potrebbe essere Radu Matei Drăgușin. È un classe 2002, difensore rumeno che ha esordito in bianconero nell'ultima stagione in Serie A con Andrea Pirlo. Altri nomi presi in considerazione nella trattativa sono quelli di Nicolò Fagioli, classe 2001, fantasista e Félix Correia, sempre 2001, attaccante portoghese.

La Juventus gradirebbe prendere il suo rinforzo in mediana con la formula del prestito biennale con diritto oppure obbligo di riscatto, per non gravare troppo sul bilancio di quest'anno. Per Locatelli, sotto la Mole, sarebbe pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Il Sassuolo, ad ogni modo, sembra non aver poi così tanta fretta di cedere Locatelli in questo momento. Con le belle prestazioni dell'Azzurro agli Europei, il prezzo non potrebbe far altro che lievitare. Inoltre, i neroverdi sanno che il giocatore interessa anche ad Arsenal e Borussia Dortmund: asta alle porte per il gioiello nato e cresciuto al 'Vismara'?