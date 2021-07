Calciomercato Juventus – Nedved: “Offerta adeguata per Locatelli”

Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, ha confermato l'offerta bianconera per Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo

Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus, ha confermato l'offerta bianconera per Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. L'ex Pallone d'oro ha parlato ai microfoni di 'Italia1' nel pre-partita di Monza-Juventus, valida per il 'Trofeo Berlusconi': "Stiamo trattando per Manuel Locatelli, ci siamo incontrati con il Sassuolo. Abbiamo fatto un'offerta adeguata in base a questo periodo post-Covid. Lo vogliamo come lui vuole unirsi a noi, ora proveremo a chiudere l'affare". Ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato del Milan.