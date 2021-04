Calciomercato Juventus – Morata potrebbe non essere riscattato

Morata si gioca il futuro alla Juventus nel finale di stagione. Potrebbe non essere riscattato nel prossimo calciomercato.

Lo Scudetto sembra ormai irraggiungibile per la Juventus, che così pensa già alla prossima stagione e al calciomercato, fermo restando che la qualificazione in Champions League sia obbligatoria. Di certo, comunque, la stagione è stata molto negativa e così la dirigenza si interroga su chi vada confermato e chi no, per prestazioni sotto le aspettative o semplicemente perché serve un passo in avanti per qualità, a costo di prendere decisioni sorprendenti.

In questo finale di stagione dovrà meritarsi la conferma anche Alvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992 che è in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. Aveva iniziato in ottimo modo l'anno, ma le sue prestazioni sono andate calando e ora la Juve si interroga sul da farsi. Si è passati dall'ipotesi di riscattarlo subito versando i 45 milioni necessari al club spagnolo al non versare neanche i 10 milioni necessari per il rinnovo del prestito per un altro anno. Molto dipenderà dalle prestazioni dell'attaccante e dalla qualificazione in Champions. Finale di stagione importantissimo.