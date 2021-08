Calciomercato Juventus – Locatelli si complica: la richiesta del Sassuolo

La Juventus va decisa su Manuel Locatelli in questo calciomercato, ma il Sassuolo chiede tanto: braccio di ferro in vista tra le due società

Riccardo Varotto

La Juventus sta concentrando tutte le proprie forze per acquistare Manuel Locatelli in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista piace molto ai bianconeri e Massimiliano Allegri lo vorrebbe con sé per la nuova stagione, ma al momento la trattativa si sta complicando. Il motivo? Il Sassuolo non abbassa le proprie pretese e la Juventus non ha intenzione di alzare la propria offerta: si va incontro ad un braccio di ferro tra le parti.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il summit tenuto nella giornata di ieri non ha dato l'esito sperato. I neroverdi chiedono 40 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, mentre la Juve è ferma a 30 milioni più bonus. Locatelli si unirà al gruppo guidato da Alessio Dionisi e si allenerà ancora a Reggio Emilia, in attesa che i due club trovino l'accordo.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato chiaro: "Se la Juve non fa un'offerta più allettante, Locatelli ce lo teniamo volentieri". Pavel Nedved ha risposto a tono: "L'offerta è più che congrua e giusta". Le parti si ritroveranno nuovamente nei prossimi giorni, sperando di riuscire a sbloccare la situazione. È molto probabile che i bonus possano aiutare i bianconeri, ma devono essere ragionati bene; non è da escludere, infatti, che garantendo 35 milioni di euro cash, il Sassuolo possa ugualmente accettare.