Calciomercato Juventus – Locatelli per giugno. E il Milan… / News

Calciomercato Juventus, Locatelli per giugno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Manuel Locatelli è diventato un pilastro del Sassuolo e un giocatore importante anche per la Nazionale. Il centrocampista classe 1998 è cresciuto in maniera esponenziale dopo aver lasciato il Milan nell'estate del 2018. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' la Juventus sta preparando l'assalto per l'estate, vista la valutazione che si aggira sui 40 milioni di euro. Difficile pensare ad un trasferimento a gennaio; la situazione Covid non permette nessun tipo di investimento. E il Milan? In tutto questo può fare ben poco. La cessione di Locatelli è stata decisa per una cifra di 11 milioni senza nessuna recompra, né percentuale sulla futura rivendita. Un rimpianto che aumenta sempre di più…