Calciomercato Juventus – Locatelli in chiusura: il punto sulla trattativa

Manuel Locatelli è molto vicino al trasferimento alla Juventus in questo calciomercato; la Gazzetta dello Sport parla della trattativa

La Juventus è pronta ad abbracciare Manuel Locatelli , colpo in entrata vicino alla chiusura in questo calciomercato . Il centrocampista desidera fortemente i bianconeri, i quali hanno trovato un'intesa di massima con il Sassuolo dopo il summit di ieri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega i dettagli della trattativa.

La Juve ha alzato l'offerta, arrivando a pagare 5 milioni per il prestito, più 7 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili e 23 milioni di euro per l'obbligo di riscatto. Il costo complessivo dell'affare si aggira intorno ai 35 milioni, ma c'è ancora da limare alcuni dettagli. Tra questi, c'è la condizione per la quale scatta l'obbligo di riscatto.