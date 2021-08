Calciomercato Juventus – Locatelli difficile: la richiesta del Sassuolo

Manuel Locatelli vuole la Juventus in questo calciomercato, ma il Sassuolo spara alto: quale sarà il futuro del centrocampista?

Riccardo Varotto

Manuel Locatelli è nella lista dei dirigenti della Juventus per questa sessione di calciomercato. Il centrocampista piace molto ai bianconeri e i contatti con il Sassuolo vanno avanti ormai da diverso tempo, ma la trattativa è tutt'altro che ben avviata. Il giocatore desidera cambiare aria e giocarsi le proprie carte in una big, ma la società emiliana non ha intenzione di regalarlo.

Juventus e Sassuolo sono in stretto contatto per provare a raggiungere un accordo, ma per il momento vi è una grande distanza tra le parti. I bianconeri offrono una cifra complessiva di poco superiore ai 25 milioni di euro (bonus e indennizzo per il prestito compresi), mentre i neroverdi ne vorrebbero almeno 35. La distanza c'è ed è evidente, ma Pavel Nedved ha fatto sapere che la Vecchia Signora non ha intenzione di alzare l'offerta, almeno per ora. Anche la formula non è ancora ben definita, anche se dovrebbe trattarsi di un prestito con obbligo di riscatto.

Le due società si sono già incontrate parecchie volte per provare a definire meglio l'operazione, ma per ora non ci sono stati sviluppi positivi per la Juventus. Il campionato inizierà tra un paio di settimane e l'affare Locatelli sembra potersi sbloccare anche negli ultimi giorni di calciomercato, anche se più passa il tempo e meno chance ci sono che il Sassuolo trovi un suo valido sostituto. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>