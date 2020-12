Calciomercato Juventus – L’agente svela il futuro di Morata

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un inizio di stagione ben al di sopra rispetto alle aspettative quello di Alvaro Morata con la Juventus. L’attaccante classe 1992 ha già segnato 9 gol in 14 presenze e il suo agente, ai microfoni di Gianluca Di Marzio, è tornato a parlare del suo trasferimento in bianconero la scorsa estate, esprimendo l’idea che Morata fosse la prima scelta della Juventus e che l’Atletico Madrid non lo lasciasse andare, ma quando poi Luis Suarez è andato a Madrid allora tutto si è sbloccato.

Juanma Lopez, questo il nome del procuratore del bomber spagnolo, si è poi sbilanciato anche sul futuro di Morata: “Altri club che erano interessati al calciatore? Milan e Napoli. A fine stagione la Juventus lo riscatterà dall’Atletico Madrid, ne sono certo. Nessun rimpianto per com’è andata con l’Atletico Madrid, ora hanno Suarez che è uno dei migliori al mondo”. Il riscatto di Morata costerebbe alla Juve 45 milioni, oltre ai 10 già spesi per il prestito. Volendo potrebbe anche prolungare il prestito di un anno per altri 10 milioni e poi pagarne 35 per il riscatto.

