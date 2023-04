Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: “Scambio per Kessié”

Il Milan , dopo lo scudetto della scorsa stagione, ha perso qualche giocatore. Uno dei principali è stato Franck Kessié , passato a parametro zero al Barcellona . Per il centrocampista, si parla sempre più spesso di un possibile ritorno in Italia. Ecco le ultime.

Calciomercato, pronto lo scambio tra Juventus e Barcellona per Kessié?

Franck Kessié potrebbe interessare alla Jueventus. Di questo si discute soprattutto in Spagna da qualche giorno, ipotizzando un possibile scambio sull'asse Torino-Barcellona considerando la necessità dei blaugrana di fare posto a bilancio e nel monte ingaggi: un nome buono per lo scambio? In ottica bianconera, Denis Zakaria. Ma Xavi vorrebbe di più. Continuano, quindi, i rumor di calciomercato che vorrebbero il ritorno in Italia di Kessié. L'ex rossonero, è stato spesso accostato all'Inter e ora alla Juventus. Chissà che non possa davvero tornare. LEGGI ANCHE: Milan, poca qualità in panchina: calciomercato fondamentale