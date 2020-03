Calciomercato Juventus – Kane sceglie i bianconeri: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il piano della Juventus per l’estate, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, appare chiaro: sostituire Gonzalo Higuain con un top bomber europeo. Mauro Icardi è una delle possibilità pensate dai bianconeri, che però stanno cullando un sogno proibito che risponde al nome di Harry Kane. L’attaccante inglese ha una valutazione monstre di 150-200 milioni, per questo motivo l’affare è decisamente in salita.

A giocare a favore della Juventus però, secondo quanto riferito dal tabloid inglese ‘The Sun’, la priorità del giocatore, in caso di addio al Tottenham, sarebbero proprio i bianconeri, in cima alla lista della concorrenza formata da club come il Manchester City e Manchester United. Intanto Davide Calabria ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ del momento attuale del calcio italiano: per vedere le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android