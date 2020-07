Calciomercato Juventus – I bianconeri insistono per Milik del Napoli

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Fabio Paratici e i suoi uomini, continuano a pensare a chi sarà l’attaccante della Juventus del prossimo anno. Il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera resta sempre quello di Arkadiusz Milik del Napoli.

I partenopei di Aurelio De Laurentiis, per lasciar partire il giocatore, chiedono 40 milioni cash. Nelle ultime ore però, dato che il contratto di Milik con il Napoli è in scadenza a giugno 2021, la dirigenza azzurra sta pensando di abbassare le richieste economiche. Ecco che la soluzione di uno scambio con Federico Bernardeschi non è del tutto da scartare. Al Napoli, piace anche Luca Pellegrini, ora al Cagliari ma di proprietà della Juventus. Insomma, i margini per portare al termine la trattativa ci sono, e gli indizi portano sempre più Milik sulla via per Torino.

