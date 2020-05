Calciomercato Juventus – Higuain, scambio con il River Plate in vista?

CALCIOMERCATO JUVENTUS – In questi giorni sono molto insistenti i rumours che vogliono Gonzalo Higuain lontano dalla Juventus a fine stagione. L’ex Milan, dopo un avvio convincente, è finito fuori dalle grazie di Maurizio Sarri, che lo ha lasciato in panchina in diverse occasioni. Per questo motivo non sarebbe difficile immaginare un futuro lontano da Torino.

Ma dove potrebbe andare il ‘Pipita’? Vista la voglia di stare vicino alla madre malata da tempo, la soluzione argentina sembrerebbe quella più facile da percorrere. Secondo quanto riferisce ‘tycsports.com’, la Juventus potrebbe imbastire con il River Plate un’operazione in stile Tevez-Boca Juniors, quando in bianconero arrivò Rodrigo Bentancur. In questo caso il nome forte sarebbe quello di Julian Alvarez, talentuoso attaccante classe 2000. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva a Xavier Jacobelli, continua a leggere >>>