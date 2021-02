Calciomercato Juventus – Grande colpo da 40 milioni: le ultime

Obiettivo di calciomercato da 40 milioni per la Juventus

La prossima sessione di calciomercato sarà molto importante per la Juventus, sia per quanto riguarda le uscite che per quanto riguarda le entrate. Dalle cessioni, infatti, si potrà capire cosa si farà degli acquisti. L’obiettivo principale di Fabio Paratici è mettere a segno un acquisto per reparto. In difesa si lavorerà sulle fasce, mentre in attacco serve la famosa punta tanto richiesta da Andrea Pirlo. Il reparto più rivoluzionato, però, sarà quello di centrocampo. Ecco perché gli uomini mercato bianconeri hanno già messo nel mirino alcuni possibili rinforzi. Uno in particolare.

Si tratta di Florian Neuhaus, giovane mediano tedesco classe 1997, di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Secondo quanto riportano i media tedeschi, infatti, sul giocatore c’è la Juve insieme al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund. Attenzione però anche alla concorrenza dell’Inter. Il prezzo è molto alto: la clausola rescissoria è da 40 milioni e i tedeschi non fanno sconti. In ogni caso giustificata dai 6 gol e 6 assist già messi a segno finora.

