Calciomercato Juventus – Dybala valuta altri club, contatti avviati

Il rinnovo di Dybala con la Juventus continua a non arrivare e così l'argentino si prepara a muoversi nel prossimo calciomercato.

Stefano Bressi

La sensazione è che in casa Juventus ci si appresti a vivere una vera e propria rivoluzione nel corso della sessione estiva di calciomercato. I protagonisti saranno molteplici, ma uno in particolare, ovviamente, richiama l'attenzione: Cristiano Ronaldo. Il portoghese classe 1985 ha deluso e ha il contratto in scadenza nel 2022. Il rinnovo non è semplice e quindi per un'offerta da 60 milioni potrebbe salutare. Da lui dipenderà molto del mercato bianconero, ma CR7 potrebbe non essere l'unico a dire addio. Anche Paulo Dybala, infatti, è in bilico. Anche l'argentino classe 1993 ha il contratto in scadenza nel 2022, anche per lui rinnovo complicato e gli ultimi problemi fisici potrebbero portarlo lontano da Torino.

Così, l'entourage del giocatore avrebbe avviato i contatti con altri club. Per ora nulla di concreto, ma semplice atto cautelativo per non farsi trovare impreparati. È però il chiaro sintomo che la cessione di Dybala in estate è una possibilità. La Joya non è mai stata così vicina alla cessione come adesso e difficilmente le cose cambieranno.

Ovviamente le pretendenti per Dybala non mancano, nonostante questa stagione sia stata decisamente deludente. In particolare, Paris Saint-Germain e Barcellona lo stanno seguendo con particolare attenzione. I francesi potrebbero mettere sul piatto anche un altro argentino: Mauro Icardi. L'attaccante classe 1993 piace molto alla Juve, che però vorrebbe anche altri 15 milioni. I parigini così dovrebbero sborsarne complessivamente 30: divisi equamente tra bianconeri e Inter. I blaugrana, invece, potrebbero valutare uno scambio con Antoine Griezmann, francese classe 1991. In questo caso la proposta arriverebbe dalla Juve e i catalani non sono particolarmente convinti. Probabile che la Juve debba aggiungere almeno 50 milioni perché si possa fare. Insomma, operazioni difficili entrambe.

Ecco dunque che alla fine potrebbe spuntarla il Chelsea. I londinesi, infatti, sarebbero pronti a un'offerta cash da 60 milioni. Appena troppo pochi, con la Juventus che ne chiede almeno 70. Una distanza di certo non incolmabile, magari con l'inserimento di qualche bonus. Dybala gradirebbe la destinazione: il Chelsea è una squadra in grande crescita e che in Champions League potrebbe diventare protagonista.