Calciomercato Juventus – Dybala a metà fra il rinnovo e la pista Inter

Le ultime news di calciomercato su Paulo Dybala: la 'Joya', infatti, è a metà tra il rinnovo con la Juventus e un passaggio a zero all'Inter

Potrebbe essere giovedì il giorno decisivo per capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala alla Juventus , con il ragazzo sempre più apprezzato dall' Inter per la prossima finestra di calciomercato .

L'amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta vuole infatti attendere il faccia a faccia fra il giocatore e i bianconeri. Solo a quel punto, riporta Tyc Sports, i nerazzurri contatteranno Jorge Antun , agente del ragazzo, per capire la situazione.

Di sicuro c'è che la telenovela sta per concludersi: la Juventus proporrà il rinnovo sulla base di cifre simili a quelle attuali, con bonus non facilmente raggiungibili, per un totale di circa 7 milioni di euro. Una cifra decisamente lontana rispetto alle pretese dell'attaccante, che a quel punto dovrà decidere il da farsi.