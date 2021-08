Calciomercato Juventus – Dove andrà Cristiano Ronaldo? Tre ipotesi

Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus in questo calciomercato estivo. Il portoghese, classe 1985, ambito in particolare da tre club

Daniele Triolo

Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Questa, nelle ultime ore, la 'bomba' che sta scuotendo la scena internazionale. Il fuoriclasse portoghese, classe 1985, percepisce attualmente, a Torino, un ingaggio netto di ben 31 milioni di euro. Pertanto, sono pochissimi i club in Europa che potrebbero permettersi di inserirlo nelle proprie fila. Si stanno rincorrendo i 'rumors' su CR7: sembra che tre società, in particolare, siano pronte alla follia. Analizziamo scenario per scenario.

MANCHESTER CITY - Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola spiega come Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, abbia offerto il fenomeno lusitano al club presieduto da Mansour bin Zayd Al Nahyan, cugino dell'emiro Tamim bin Hamad Al-Thani, che è il proprietario del PSG. I 'Citizens' di Pep Guardiola, infatti, sono alla ricerca di un centravanti (sono in trattativa per Harry Kane, che il Tottenham, però, non vorrebbe mollare) e l'opzione Ronaldo potrebbe essere l'ideale per lanciare la sfida ai parigini in Champions League. La Juventus, ha scritto il quotidiano romano, si accontenterebbe di prendere 28-30 milioni di euro per il suo cartellino, al fine di evitare una minusvalenza in bilancio.

PSG - Poi c'è sempre, come riferito da 'Tuttosport', l'opzione PSG. Un'ipotesi che, però, secondo il quotidiano torinese, non dovrebbe coinvolgere Cristiano Ronaldo nell'immediato. Lascerebbe la Juventus a parametro zero nel calciomercato estivo 2022, per sostituire Kylian Mbappé qualora l'attaccante francese, con la medesima modalità e con le stesse tempistiche, lasciasse il club della Capitale francese per approdare al Real Madrid. L'idea del PSG, senza Mbappé, a quel punto sarebbe quella di comporre il tridente con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar.

REAL MADRID - Infine, secondo 'El Chiringuito TV', potrebbe configurarsi, già adesso, un romantico e nostalgico ritorno di Cristiano Ronaldo nella fila dei 'Blancos'. Carlo Ancelotti, nuovo tecnico delle 'Merengues', che vanta rapporti fantastici con il fuoriclasse portoghese (lo ha allenato dal 2013 al 2015, hanno vinto insieme la 'Décima'), lo vorrebbe infatti nuovamente alle sue dipendenze. Chissà chi la spunterà. Sempre ammesso che Cristiano Ronaldo, 101 gol in 133 gare in quattro stagioni in Italia, lasci davvero la Juventus in questo calciomercato estivo.