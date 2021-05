Calciomercato Juventus – Demiral può dire addio: i dettagli

La Juventus cerca di fare plusvalenze nel prossimo calciomercato e potrebbe così salutare Demiral per una buona offerta: le ultime.

La situazione economica della Juventus è tutt'altro che semplice e altrettanto si prospetta essere il suo calciomercato estivo. I bianconeri sono reduci da una stagione estremamente deludente e c'è bisogno di rinforzare la rosa. Bisognerà però farlo nel rispetto dei bilanci, senza peggiorare i conti. Ecco perché si cercherà di cedere qualche elemento non di primissimo piano, andando anche a guadagnare qualcosa, con alcune plusvalenze. Da qui, Fabio Paratici cercherà di ottenere i soldi necessari per gli acquisti.

Uno dei possibili partenti è Merih Demiral , difensore turco classe 1998. La sua valutazione è di 30 milioni, che andrebbe a portare quasi 20 milioni di plusvalenza per le casse bianconere. Demiral piace a moltissimi club in tutta Europa, ma il prezzo alto spaventa un po' tutti. L'unica squadra che si è fatta avanti concretamente è l' Everton , ma ancora l'offerta non è stata ritenuta sufficiente.

Oltre agli inglesi, c'è anche l'Atletico Madrid. I biancorossi sono molto attenti alla sua situazione: lo stimano e hanno effettuato più di un sondaggio per capire l'effettiva possibilità di un trasferimento. Per ora, però, non c'è una vera e propria trattativa. Solo semplici contatti. In ogni caso, sembra proprio che Demiral possa essere uno dei primi a fare i bagagli la prossima estate.