Calciomercato Juventus – De Ligt al Barcellona: il piano di Raiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Dopo un inizio di avventura complicato, adesso Matthijs De Ligt è un punto di riferimento per la Juventus e la sua presenza in difesa è fondamentale. Da quando è rientrato dall’infortunio la Juve ne ha beneficiato. Anche se ancora c’è qualche errore, le sue prestazioni sono sempre in ascesa. Classe 1999, è ancora uno dei talenti più importanti, considerata anche la giovanissima età. Ecco perché è ancora nel mirino di moltissimi club importanti, tra cui il Barcellona.

Secondo quanto riferisce tuttojuve.com, infatti, Mino Raiola, noto agente del difensore olandese, avrebbe avuto di recente dei contatti con il club catalano. Il Barça ha confermato il forte interesse nei confronti di De Ligt, che ha una clausola rescissoria da 150 milioni. La Juventus pare non intenzionata a fare sconti. Ecco perché, per ora, quelli del Barcellona sono semplici sondaggi.

Difficile che i blaugrana decida di pagare l’intera clausola rescissoria, ma stanno “prenotando” il difensore nel caso in cui la Juventus dovesse essere aperta a trattative. Per ora la Juve può dormire sonni tranquilli, ma la situazione potrebbe cambiare in ogni momento, anche semplicemente con una richiesta da parte del centrale.

