Calciomercato Juventus – Dalla Francia: Lacazette obiettivo numero uno

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘le 10 Sport’, la Juventus avrebbe messo Alexandre Lacazette in cima alla lista dei desideri per l’attacco. Dalle parole ai fatti, perché il club bianconero avrebbe già allacciato i primi contatti sia con l’entourage del francese, ma anche con l’Arsenal, suo club di appartenenza. Un trasferimento non esattamente semplice, visto che gli inglesi non voglio privarsi dell’attaccante; attenzione però al suo contratto in scadenza nel 2022, che potrebbe rappresentare un assist importante per la Juventus.

