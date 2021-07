Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo tra rinnovo e addio: il punto

In casa Juventus tiene banco la questione Cristiano Ronaldo: quale sarà il futuro del portoghese in questa sessione di calciomercato?

Durante questa sessione di calciomercato , la Juventus dovrà cercare di capire il futuro di Cristiano Ronaldo . Il portoghese, con contratto in scadenza nel 2022 , non ha ancora fatto sapere nulla riguardo le proprie intenzioni, lasciando tutti col fiato sospeso.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un interessante scenario: Jorge Mendes, procuratore del numero 7, avrebbe proposto alla Juventus un rinnovo fino al 2023. I bianconeri sanno bene che questa proposta deriva dal fatto che nessuna squadra si sia fatta avanti per il portoghese: negli scorsi mesi, sia Manchester United che Paris Saint-Germain avevano chiesto informazioni, senza mai affondare il colpo. Lo stipendio di questo eventuale rinnovo non è ancora trapelato e ci sarà tempo per parlarne. È difficile aspettarsi un netto abbassamento dell'ingaggio da parte di Cristiano Ronaldo, ma sono solamente ipotesi per il momento.