Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo mette paletti, può dire addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Dopo un avvio di stagione condizionato da Coronavirus, ora Cristiano Ronaldo è tornato ai soliti standard e la Juventus non può che esserne felice. Sono già 12 i gol segnati in campionato e il portoghese ha staccato Zlatan Ibrahimovic del Milan, visto che lo svedese classe 1981 è ancora infortunato e ha giocato solo 6 partite. La Juve si gode il portoghese, che però sta riflettendo sul proprio futuro e a fine stagione potrebbe clamorosamente salutare.

Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, l’obiettivo del classe 1985 sarebbe la Champions League. Obiettivo imprescindibile a quanto pare. Nel caso in cui dovesse arrivare un altro fallimento europeo con la Juventus, dunque, CR7 a fine stagione andrebbe via. L’offerta per lui è già pronta: il Manchester United è pronto a riaccoglierlo. Anche il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe felice di chiudere la carriera con i Red Devils, che sono pronti a offrirgli un contratto biennale a 30 milioni con opzione per il terzo. Alla Juve andrebbero circa 60 milioni per il cartellino.

JOVIC AL MILAN, L’AGENTE IN ITALIA >>>