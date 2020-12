Calciomercato Milan – Jovic, agente a Milano per portarlo in rossonero

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Non è un segreto che Luka Jovic sia stato un obiettivo del Milan in passato, non è un segreto neanche il fatto che al Real Madrid gioca poco e potrebbe partire già a gennaio. Inoltre, i rossoneri sono a caccia di un attaccante giovane e promettente, che costi poco e che possa fare da vice di Zlatan Ibrahimovic quest’anno, ereditandone il posto quando poi lo svedese classe 1981 deciderà di lasciare. Ebbene, dopo le tante voci di quest’estate, ora Jovic potrebbe davvero passare al Milan, secondo quanto riferisce mozzartsport.com. Nella giornata di domani, infatti, è previsto l’arrivo a Milano di Fali Ramadani, agente dell’attaccante serbo classe 1997. L’obiettivo è concludere un prestito di sei mesi. Non sarà una trattativa facile, ma qualche possibilità c’è. Il Real Madrid è pronto ad aprire alla sua partenza e il giocatore vuole cambiare aria.

L’unica condizione che impone il Real è mantenere il controllo sul giocatore per il futuro. Nessuno vuole accettare un prestito secco, tranne il Milan, appunto. I rossoneri hanno bisogno di una punta che possa sostituire Ibra e Jovic può essere il profilo ideale. Paolo Maldini ha un ottimo rapporto con la dirigenza madrilena e proverà a sfruttarlo anche questa volta. Jovic sarebbe felice di trasferirsi al Milan, anche se consapevole di non essere il titolare. Domani, comunque, inizieranno le trattative.

LE PAROLE DI PIOLI >>>