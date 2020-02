Calciomercato Juventus – Contatti in corso per il ritorno di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira, la Juventus starebbe preparando il terreno per il botto di mercato di quest’estate: si tratta di Paul Pogba. Dopo il rinnovo di contratto di Blaise Matuidi, i vertici bianconeri hanno ripreso i discorsi con Mino Raiola per il giocatore del Manchester United. Pogba avrebbe già comunicato al club inglese la volontà di cambiare aria e di non prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2021. Intanto il Ministro dello Sport ha confermato la volontà di far giocare i match di Serie A a porte chiuse, continua a leggere >>>

Intanto ecco il video inedito sul presunto fallo di Zlatan Ibrahimovic: non è mano ma petto! Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android