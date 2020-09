Calciomercato Juventus – Chiesa in bianconero come Morata?

Calciomercato Juventus: tentativo bianconero per Chiesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Federico Chiesa in bianconero ‘last minute‘, negli ultimi giorni di calciomercato? Questa, secondo ‘Sport Mediaset‘, sarebbe la volontà della Juventus su Chiesa. L’esterno offensivo della Fiorentina, che piace anche al Milan, potrebbe arrivare a Torino. Come? Con la formula già adottata dalla ‘Vecchia Signora‘ per riportare in Italia il centravanti spagnolo Álvaro Morata. Ovvero, 10 milioni di euro subito per il prestito oneroso, altri 10 nell’estate 2021 per un’altra annata in prestito ed il resto (40 milioni di euro) nell’estate 2022 per il riscatto del cartellino di Chiesa a titolo definitivo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>