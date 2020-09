Calciomercato Milan – Chiesa rossonero con l’approdo in Europa League?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Federico Chiesa, classe 1997, esterno offensivo della Fiorentina, piace molto al Milan. E, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, la suggestione di portarlo in rossonero, che raccoglie sempre tanti consensi, potrebbe anche prendere corpo nel caso in cui il Diavolo approdi ai gironi di Europa League.

Il Milan, infatti, forte del doppio impegno stagionale, potrebbe avere un extra-budget a disposizione per il calciomercato. Chiesa potrebbe rappresentare, in questa situazione, un vero e proprio colpo ad effetto. Per ora, ha specificato la ‘rosea‘, è soltanto un esercizio dialettico. Nessuno, però, si sente di escludere nulla a tal proposito, nonostante le smentite ufficiali da tutte le parti.

