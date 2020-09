Calciomercato – Juventus-Chiesa: ecco cosa blocca i bianconeri

JUVE-CHIESA, LO STALLO

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Douglas Costa starebbe bloccando il possibile assalto per Federico Chiesa. Il club bianconero, infatti, non potrebbe affondare per il giocatore della Fiorentina fino a quando non verrà ceduto il brasiliano. Il cartellino di Douglas Costa non è altissimo – circa 20-25 milioni – ma ha un ingaggio mostruoso di 6 milioni. Impossibile pensare di venderlo in Italia, col giocatore che ha rifiutato anche l’ipotesi di scambio con la Fiorentina.

Secondo la rosea fino a quando il brasiliano non lascerà la Continassa, la Juventus non potrà accelerare per Chiesa, col ragazzo che sembra destinato a rimanere alla Fiorentina, salvo clamorosi sviluppi sul fronte Milan. I rossoneri potrebbero tentare un ultimo assalto in caso di approdo ai gironi di Europa League.

MILAN, DUE PROFILI NUOVI PER LA DIFESA: ECCO CHI SONO>>>