Calciomercato Juventus – Carnevali: “Locatelli vuole i bianconeri”

Manuel Locatelli è ad un passo dalla Juventus in questa sessione di calciomercato. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha confermato che il calciatore spinge per il trasferimento in bianconero. Di seguito le parole di Carnevali a 'Sky Sport': "Locatelli vuole andare alla Juve, ma serve trovare un accordo con noi. Ha proposte anche dall'Arsenal e da un nuovo club inglese che si è inserito in corsa, quindi deve decidere. Sicuramente non venderemo i nostri gioielli dopo l'8 agosto. Domani avremo un nuovo contatto telefonico con la Juve".