Calciomercato Juventus – Caccia a un centravanti, con rimpianto

CALCIOMERCATO JUVENTUS – È arrivata una vittoria, ma il derby della Mole per la Juventus non è stato assolutamente tutto rose e fuori. Solo un gol di Leonardo Bonucci all’ultimo minuto ha regalato i tre punti contro il Torino penultimo in classifica. Si è sentita moltissimo l’assenza di Alvaro Morata per la squadra di Andrea Pirlo, a conferma di quanto serva alla Juve un giocatore che possa sostituirlo in quel ruolo. Lo spagnolo classe 1992, tra l’altro, sarà assente per un’altra settimana.

La Juve non ha praticamente mai tirato in porta nel primo tempo e anche nella ripresa l’ha fatto molto poco con gli attaccanti. Paulo Dybala continua a deludere e c’è da dire che la posizione di falso nueve non è molto nelle corde dell’argentino classe 1993. Dell’assenza di un centravanti soffre anche Cristiano Ronaldo, che ieri non è stato autore di una grande partita. Il portoghese classe 1985 invece ha dimostrato di avere una grande intesa con Morata. Ecco perché in casa Juve aumentano i rimpianti pensando a Moise Kean. Giovanissimo, classe 2000, sta facendo molto bene al Paris Saint-Germain e in estate era stato molto vicino a vestire bianconero di nuovo.

Non c’è spazio però per i rimpianti e la Juve deve cercare un nome nuovo. La lista dei papabili è abbastanza ampia. Il primo è Olivier Giroud, classe 1986 del Chelsea. Ha il contratto in scadenza e a gennaio potrebbero bastare 5 milioni per assicurarsi il francese, che però piace anche all’Inter. Alternativa un po’ più complicata Arkadiusz Milik, polacco classe 1994, con il Napoli che continua a chiedere 27 milioni nonostante il contratto in scadenza. Difficile anche l’ipotesi Krzysztof Piatek: il classe 1995 ex Milan è valutato almeno 21,5 milioni dall’Hertha Berlino. Troppi per i bianconeri. Calciomercato Milan: occasione dalla Roma. Paolo Maldini alla finestra >>>