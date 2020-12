Calciomercato Juventus – Bonucci all’Inter, clamorosa ipotesi

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sarebbe un ritorno, ma sarebbe clamoroso. Dopo aver lasciato la Juventus nell’estate 2017 per andare al Milan, stavolta Leonardo Bonucci potrebbe passare all’Inter. I nerazzurri lo hanno messo nel mirino, visto che le voci di un possibile passaggio di Stefan De Vrij al Liverpool si fanno sempre più insistenti. Antonio Conte avrebbe individuato nel numero 19 il sostituto ideale. De Vrij andrebbe a sostituire proprio Virgil Van Dijk, olandese classe 1991 che ha espresso la volontà di cambiare aria, ma che costa circa 80 milioni. Per ora solo un’indiscrezione, con Bonucci che stavolta non sarebbe troppo convinto di cambiare aria, ma un sondaggio da parte dell’Inter c’è stato. A fare la differenza potrebbe essere la presenza di Conte, con cui Bonucci ha un grande rapporto e che lo ha reso grande. C’è però anche differenza di valutazione per il difensore classe 1987: l’Inter non offre più di 18 milioni, la Juve ne vuole molti di più.

Ovviamente, però, nel caso in cui l’Inter cedesse De Vrij incasserebbe almeno 60 milioni. Ciò significa che il budget a disposizione sarebbe più alto e si potrebbe provare o ad alzare l’offerta per Bonucci o a cambiare obiettivo. Di certo l’olandese classe 1992 è il primo nome di Jurgen Klopp per sostituire il connazionale Van Dijk. Un domino di difensori che potrebbe infiammare il calciomercato di gennaio.

MALDINI PESCA DAL BARCELLONA >>>