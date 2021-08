Calciomercato Juventus – Bakayoko ‘piano B’ se salta Locatelli

La Juventus potrebbe prendere Tiémoué Bakayoko in questo calciomercato estivo qualora non arrivasse l'azzurro Manuel Locatelli: il punto

La Juventus potrebbe prendere, in questo calciomercato estivo, il francese Tiémoué Bakayoko , obiettivo anche di Milan e Napoli , per rinforzare il proprio centrocampo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Bakayoko, classe 1994 , è di proprietà del Chelsea e sotto contratto con i 'Blues' fino al 30 giugno 2022 .

L'operazione Bakayoko-Juventus, per la 'rosea', sarebbe da prendere in considerazione, però, soltanto qualora saltasse l'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo, per il quale la 'Vecchia Signora' è in trattativa da giorni senza trovare un punto d'incontro con i neroverdi. Intesa economica ancora lontana.