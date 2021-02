Calciomercato Juventus – Assalto ‘last minute’ a Scamacca | News

Scamacca, la Juventus ci prova nelle ultime ore di calciomercato

La Juventus non ha ancora alzato bandiera banca, in questo calciomercato invernale, per Gianluca Scamacca. Lo ha riferito il sito web di ‘Sport Mediaset‘. I dirigenti della ‘Vecchia Signora‘, infatti, hanno continuato a lavorare sull’attaccante italiano, classe 1999, nel corso dell’ultima notte ed in queste ultime ore del mercato di gennaio proveranno a trovare un’intesa con il Sassuolo.

Gli emiliani, proprietario del cartellino di Scamacca, che gioca attualmente in prestito al Genoa, non mollano sulla loro richiesta. La Juventus vuole il bomber romano in prestito con diritto di riscatto, mentre i neroverdi chiedono l’obbligo per una cifra tra i 20 ed i 22 milioni di euro.

Su Scamacca, non va dimenticato, c’è anche il forte interesse del Parma. I ducali sarebbero disponibili a rilevare il giocatore già ora a titolo definitivo, accontentando le richieste del Sassuolo. Qui, però, c’è l’opposizione del Genoa. I rossoblu possono anche liberare Scamacca a sei mesi dalla scadenza del prestito, ma non per una diretta concorrente per la salvezza.

Non è neppure da escludere che, qualora Juventus e Sassuolo non trovino un accordo in queste ore, l'attaccante torni al Sassuolo per rimanere a disposizione di Roberto De Zerbi per la seconda parte del campionato.