Calciomercato Juventus – Addio Matuidi: il francese andrà da Beckham

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo tre stagioni in bianconero, finisce l’avventura in Italia di Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus.

Come viene riportato dai media francesi, in particolare da RMC SPORT, Matuidi ha trovato un accordo all’Inter Miami di David Beckham, ex giocatore del Milan. Il centrocampista dovrebbe sostenere in giornata le visite mediche. Prende forma dunque la nuova Juventus di Andrea Pirlo, che ha rinunciato a un fedelissimo di Allegri e Sarri per puntare su giocatori più giovani e di prospettiva come ad esempio Arthur, acquistato dal Barcellona.

DE PAUL, SI CERCA LA CONTROPARTITA >>>

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO MINUTO PER MINUTO >>>